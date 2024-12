Braciere in casa, intossicate due persone a San Paolo d’Argon

Entrambi sono stati assistiti dal personale del 118 e per loro è stato necessario un trattamento d’emergenza in camera iperbarica a Zingonia.

L’incidente è avvenuto a San Paolo d’Argon in via Del Ceradello. La causa dell’intossicazione pare sia da attribuire alla presenza di un braciere all’interno dell’abitazione. Una volta giunti i soccorsi, i pazienti sono stati trasportati all’ospedale di Seriate e poi trasferiti in Habilita Zingonia per il trattamento in camera iperbarica. Tutto si è svolto nelle prime ore del mattino di mercoledì 11 dicembre: ora i due sono stati nuovamente ricoverati a Seriate.