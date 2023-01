Schianto contro un manufatto di cemento: muore 22enne di San Paolo d’Argon

Un 22enne, Fabio Andres Doneda, di San Paolo d’Argon, è morto attorno all’1 della notte tra venerdì e sabato 28 gennaio in un incidente stradale avvenuto a Cenate Sopra . Il 22enne ha perso il controllo della sua Dodge e si è schiantato contro un manufatto di cemento seminterrato in via Gaverini. È stato il proprietario di un ristorante vicino al luogo dello schianto a dare l’allarme: inutili i soccorsi del personale del 118. Il giovane stava probabilmente rientrando a casa in auto . Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia stradale di Bergamo.