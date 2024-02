Cenate Sopra, scontro fra auto e moto: grave un giovane

Incidente stradale a Cenate Sopra nel pomeriggio di mercoledì 7 febbraio. Poco dopo le 16, all’incrocio con tra la strada provinciale e via Lorenzo Lotto, si sono scontrate un’auto e una moto. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia locale dell’Unione dei Colli. Il motociclista, un ragazzo di 17 anni, ha riportato ferite serie ed è stato soccorso dal 118, arrivato sul posto con un’automedica e un’ambulanza. Il giovane è stato portato all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo in codice rosso, la prognosi per ora è riservata. Illeso il conducente dell’auto. Gli agenti della Polizia dei Colli hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.