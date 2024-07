Con «Cuore di Donna» la marcia e la regata più forti del cancro

Da più di un decennio la «Val Cavallina in rosa», la cui edizione 2024 è in programma questa domenica, è la festa di tutte quelle donne del territorio che hanno lottato e continuano a lottare contro il cancro. Nel corso degli anni, ogni estate migliaia e migliaia di persone si sono riunite a Casazza e sul lago d’Endine per prendere parte alla grande giornata di celebrazioni, di volta in volta assistendo a regate di dragonboat, mangiando in compagnia e camminando fianco a fianco per strade e per sentieri.