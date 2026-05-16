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Cronaca / Valle Cavallina Sabato 16 Maggio 2026

Danni alla linea a Montello-Gorlago, stop ai treni tra Bergamo e Brescia

TRENI. Circolazione sospesa per il maltempo tra Montello-Gorlago e Seriate: cancellazioni e corse limitate nel pomeriggio di sabato 16 maggio.

Lettura meno di un minuto.
Luca Bonzanni
Luca Bonzanni Collaboratore
Danni alla linea a Montello-Gorlago, stop ai treni tra Bergamo e Brescia
La stazione di Montello

Pomeriggio critico quello di sabato 16 maggio per chi si muove in treno tra Bergamo e Brescia. Tra le 16,30 e le 18, si sono registrate due cancellazioni totali e quattro cancellazioni parziali sulla linea Bergamo-Brescia. Soppresse le corse Bergamo-Brescia delle 16,06 e Brescia-Bergamo delle 17,57; il Brescia-Bergamo delle 15,57 è terminato alla stazione di Montello Gorlago così come il Brescia-Bergamo delle 16,57 (anziché effettuare l’intero servizio), mentre il Bergamo-Brescia delle 17,06 e il Bergamo-Brescia delle 18,06 sono partiti da Montello Gorlago invece che dal capoluogo orobico.

Come spiegato da Trenord, «dalle 16,30 alle 18 la circolazione è rimasta momentaneamente sospesa tra Montello-Gorlago e Seriate a causa delle avverse condizioni meteo che hanno danneggiato la linea ferroviaria nella stazione di Montello-Gorlago. Dalle 18 circa è previsto un servizio autobus che effettuerà la spola tra le stazioni di Bergamo e Montello-Gorlago».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Luca Bonzanni