Dimentica le chiavi di casa e scavalca il cancello: ferito un 44enne ad Albano

Aveva dimenticato le chiavi in casa e ha scavalcato il cancello per entrare nell’appartamento al piano terra, ad Albano ma è rimasto ferito ed è stato necessario far intervenire i soccorsi. È successo nella mattinata di giovedì 17 ottobre in via San Domenico Savio. Protagonista un 44enne rimasto ferito alla gamba. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118.