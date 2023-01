«Dolcezza e simpatia»: gli insegnanti ricordano il giovane Doneda

Lo schianto che nella notte tra venerdì e sabato 28 gennaio a Cenate Sopra ha tolto la vita al giovane Fabio Andres Doneda non smette di destare commozione e lacrime. Anche dal mondo della scuola sono giunte espressioni di cordoglio per la scomparsa del 22enne cresciuto a San Paolo d’Argon . Un’ex insegnante del giovane, alla scuola secondaria di primo grado, ha scritto un messaggio di cordoglio su Facebook: «Ricordo la sua dolcezza, la sua simpatia. Un altro pezzo del mio cuore va via». Anche un docente in pensione lo ha ricordato esprimendo il lutto per la tragedia.