Endine, apre il cantiere sulla 42: senso alternato per 2 mesi

Da lunedì 6 febbraio i pendolari della statale 42 dovranno mettere in conto qualche disagio in più per almeno un paio di mesi: la prossima settimana iniziano infatti i lavori di Uniacque per posare un nuovo tratto dell’Acquedotto dei Laghi, la più importante adduttrice d’acqua per l’intera Valle Cavallina.