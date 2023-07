Endine, lavori notturni all’acquedotto: possibili disservizi in 22 Comuni tra il 25 e il 26 luglio. Uniacque: «Ridurre i consumi»

Uniacque Spa comunica che sono in fase di conclusione i lavori di realizzazione dell’intervento di spostamento della condotta adduttrice denominata «Acquedotto dei laghi» nel territorio comunale di Endine Gaiano. Le opere previste consistono nello spostamento di un tratto di tubazione in ghisa di diametro 700 millimetri lungo circa 550 metri nella zona compresa tra la statale del Tonale e della Mendola e la via San Remigio.