Entratico, nei giorni di Santa Lucia è sparito l’asino Alfredo: l’hanno rubato?

Alfredo, un asinello di 7-8 mesi, è scomparso una settimana fa a Entratico, nella notte tra il 3 e il 4 dicembre. Al momento non è ancora chiaro cosa sia successo. Potrebbe trattarsi di un allontanamento spontaneo oppure di altro, forse un furto. Quel che è certo è che quando si sono perse le sue tracce, Alfredo si trovava nel giardino di Manuel Belotti, uno dei due proprietari, in via Valle della Vena. «Era giusto sotto casa, nel suo recinto – spiega Belotti –. L’ho visto la sera alle nove e mezza. Alle cinque di mattina del giorno dopo non c’era più». Belotti e Omar Cortesi, entrambi del paese, l’avevano comprato solo una quindicina di giorni prima. Era stato un gesto di pietà e di amore verso gli animali: se non l’avessero fatto, l’asino avrebbe subito una rapida macellazione.

«L’avevamo preso come animale da compagnia – rivela Cortesi –. Io ho un terreno di circa 10mila metri quadrati sotto il cimitero. Con altre due caprette, Alfredo mi aiutava a tenere in ordine l’erba. È rimasto lì da me una decina di giorni. Poi l’abbiamo spostato, perché volevamo sistemargli la baracchina per la notte». Non appena si sono accorti dell’assenza del loro nuovo amico, i due proprietari ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri di Trescore. I militari dell’Arma hanno fatto sapere di star seguendo la vicenda. «Io temo che qualcuno l’abbia portato via, da solo non avrebbe potuto allontanarsi – conclude Belotti –. Speriamo di ritrovarlo al più presto, sano e salvo. È un animale docile, che si lascia accarezzare da tutti. Per Santa Lucia avremmo potuto organizzare qualcosa: sarebbe stato bello farlo vedere ai bambini di Entratico, ad esempio». La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social, dove negli ultimi giorni sono fioccati commenti e condivisioni.