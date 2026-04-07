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Cronaca / Valle Cavallina Martedì 07 Aprile 2026

Esalta sui social l’aggressione alla professoressa bergamasca, indagato 15enne di Arezzo

IL CASO. Un 15enne di Arezzo è indagato per istigazione a delinquere dopo aver pubblicato sui social messaggi di apprezzamento per l’aggressione alla professoressa accoltellata a Trescore. Le indagini hanno rivelato contenuti violenti ed estremisti.

Redazione Web
Redazione Web

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Esalta sui social l’aggressione alla professoressa bergamasca, indagato 15enne di Arezzo
l’ingresso della scuola media di Trescore dove è avvenuto l’accoltellamento

Arezzo

Con un post sui social avrebbe espresso apprezzamento per lo studente che ha accoltellato la professoressa Chiara Mocchi, nella scuola di Trescore a Bergamo. Anche per questo un giovane di 15 anni di Arezzo è indagato dalla procura minorile di Firenze per propaganda e istigazione a delinquere «per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa commessa attraverso strumenti informatici».

Le indagini sono partite dal monitoraggio della Rete svolto dall’Antiterrorismo della Polizia di Stato e dall’intelligence interna. Negli accertamenti è emerso un profilo social, legato agli ambienti dell’estremismo di destra e suprematisti, sul quale erano stati pubblicati post dal contenuto violento che manifestavano anche apprezzamento per l’aggressione del 13enne all’insegnante.

Gli investigatori sono risaliti rapidamente al 15enne aretino. Il pm Filippo Focardi ha fatto perquisire l’abitazione da cui è emerso lo spaccato di un adolescente animato anche da un forte sentimento di disprezzo verso il mondo femminile. Nel cellulare gli è stato trovato un video realizzato nella sua abitazione in cui lui stesso impugna un grosso coltello da cucina e simula di sferrare fendenti su un cuscino.

Al termine della perquisizione sono stati sequestrati, oltre al cellulare e una playstation, anche documenti cartacei in cui erano annotati contenuti che facevano riferimento a responsabili di efferati omicidi ed attentati terroristici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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