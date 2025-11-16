Cronaca / Valle Cavallina
Domenica 16 Novembre 2025
Escursionista bloccato a 1000 metri a Endine: salvato dal Soccorso alpino sotto la pioggia
L’INTERVENTO. Domenica 16 novembre il Soccorso alpino e i vigili del fuoco hanno salvato un escursionista bloccato su una parete impervia a circa 1000 metri di quota, nel territorio di Endine Gaiano. L’uomo, illeso, è stato recuperato sotto la pioggia battente.
Endine Gaiano
Intervento del Soccorso alpino nella giornata di domenica 16 novembre per salvare un uomo rimasto “incrodato” in un canale particolarmente impervio, in un’area boschiva a circa mille metri di quota a Endine Gaiano. L’escursionista, bloccato su una parete, è riuscito a lanciare l’allarme, permettendo l’attivazione immediata della VI Delegazione Orobica del Cnsas.
I soccorritori hanno raggiunto l’uomo mediante manovre di corda lungo un tratto di circa 200 metri
Sul posto sono arrivati cinque tecnici del Soccorso alpino – tra cui due turnisti – in coordinamento con una squadra Saf dei vigili del fuoco. Le operazioni si sono svolte sotto una pioggia intensa, complicando ulteriormente l’intervento. I soccorritori hanno raggiunto l’uomo mediante manovre di corda lungo un tratto di circa 200 metri.
Una volta raggiunto, l’escursionista, fortunatamente illeso, è stato messo in sicurezza e riportato verso monte grazie all’utilizzo di corde e delle linee fisse predisposte dal personale Saf. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.
