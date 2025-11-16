Escursionista bloccato a 1000 metri a Endine: salvato dal Soccorso alpino sotto la pioggia

Sul posto sono arrivati cinque tecnici del Soccorso alpino – tra cui due turnisti – in coordinamento con una squadra Saf dei vigili del fuoco. Le operazioni si sono svolte sotto una pioggia intensa , complicando ulteriormente l’intervento. I soccorritori hanno raggiunto l’uomo mediante manovre di corda lungo un tratto di circa 200 metri.

Una volta raggiunto, l’escursionista, fortunatamente illeso, è stato messo in sicurezza e riportato verso monte grazie all’utilizzo di corde e delle linee fisse predisposte dal personale Saf. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.