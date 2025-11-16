Burger button
Cronaca / Valle Cavallina
Domenica 16 Novembre 2025

Escursionista bloccato a 1000 metri a Endine: salvato dal Soccorso alpino sotto la pioggia

L’INTERVENTO. Domenica 16 novembre il Soccorso alpino e i vigili del fuoco hanno salvato un escursionista bloccato su una parete impervia a circa 1000 metri di quota, nel territorio di Endine Gaiano. L’uomo, illeso, è stato recuperato sotto la pioggia battente.

Redazione Web
Redazione Web
Il soccorso alpino in azione ad Endine
Il soccorso alpino in azione ad Endine

Endine Gaiano

Intervento del Soccorso alpino nella giornata di domenica 16 novembre per salvare un uomo rimasto “incrodato” in un canale particolarmente impervio, in un’area boschiva a circa mille metri di quota a Endine Gaiano. L’escursionista, bloccato su una parete, è riuscito a lanciare l’allarme, permettendo l’attivazione immediata della VI Delegazione Orobica del Cnsas.

I soccorritori hanno raggiunto l’uomo mediante manovre di corda lungo un tratto di circa 200 metri

Sul posto sono arrivati cinque tecnici del Soccorso alpino – tra cui due turnisti – in coordinamento con una squadra Saf dei vigili del fuoco. Le operazioni si sono svolte sotto una pioggia intensa, complicando ulteriormente l’intervento. I soccorritori hanno raggiunto l’uomo mediante manovre di corda lungo un tratto di circa 200 metri.

Una volta raggiunto, l’escursionista, fortunatamente illeso, è stato messo in sicurezza e riportato verso monte grazie all’utilizzo di corde e delle linee fisse predisposte dal personale Saf. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.

Endine Gaiano
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Salvataggio
Ambiente
inquinamento
Tempo libero
avventura
soccorso alpino
vigili del fuoco
Cnsas