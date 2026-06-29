Freni guasti, moto piomba in giardino

Tre incidenti stradali nel giro di sei minuti e a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro sono accaduti domenica in Val Cavallina, tutti rilevati dai carabineri di Clusone. Il primo in ordine di tempo alle 18.14 a Casazza, in via Suardi, strada interna che la domenica, quando la statale 42 è intasata, molti percorrono per evitare le code. All’altezza di una rotonda si sono scontrati un’auto Chevrolet guidata 33enne di Casazza e una Moto Guzzi V85TT su cui viaggiavano il conducente, un 25enne bresciano di Darfo Boario Terme, e la passeggera, una 29enne di Endine, entrambi finiti all’ospedale in codice giallo.