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Cronaca / Valle Cavallina Lunedì 29 Giugno 2026

Freni guasti, moto piomba in giardino

L’INCIDENTE. È successo a Grone, sui tornanti per i Colli di San Fermo domenica 28 giugno.

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Freni guasti, moto piomba in giardino
La moto fuori strada a Grone

Tre incidenti stradali nel giro di sei minuti e a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro sono accaduti domenica in Val Cavallina, tutti rilevati dai carabineri di Clusone. Il primo in ordine di tempo alle 18.14 a Casazza, in via Suardi, strada interna che la domenica, quando la statale 42 è intasata, molti percorrono per evitare le code. All’altezza di una rotonda si sono scontrati un’auto Chevrolet guidata 33enne di Casazza e una Moto Guzzi V85TT su cui viaggiavano il conducente, un 25enne bresciano di Darfo Boario Terme, e la passeggera, una 29enne di Endine, entrambi finiti all’ospedale in codice giallo.

Alle 18.16 a Grone, sui tornanti che portano ai Colli di San Fermo, una moto è finita in una proprietà privata terminando la sua corsa contro un albero. Ferita in modo non grave la passeggera 50enne, illeso il conducente. È atterrato anche l’elisoccorso, ma la donna è stata portata all’ospedale Humanitas Gavazzeni in autolettiga in codice giallo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Non è escluso che l’incidente sia dovuto alla rottura dei freni.

Infine, alle 18.20, un’auto e una moto si sono scontrati a Borgo di Terzo, all’altezza della nuova rotonda di via Luzzana. Ferito il conducente della moto, un 66enne, portato in codice giallo all’ospedale di Seriate.

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