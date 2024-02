Giuliana e Giuseppe, un amore nato nel segno delle poste

Il matrimonio

«Poste italiane fa da sfondo alla nostra storia – racconta la coppia che ha in comune, oltre a lavoro, studi in ragioneria, anno e mese di nascita, anche la passione per i viaggi -. Condividere lo stesso lavoro non è un ostacolo. Ci siamo sempre aiutati, contando sull’aiuto reciproco». «Giuseppe sul lavoro ha un grande pregio – dice lei, in servizio al centro di distribuzione di Lovere -. È sempre gentile e disponibile». «Giuliana invece come collega è molto professionale e seria – interviene lui, che lavora a Clusone –. Tutti sappiamo di poter sempre contare su di lei». A far innamorare Giuliana la gentilezza e l’originalità di Giuseppe che, nella compagna, ha intravisto da subito la certezza della mamma perfetta per i suoi figli. Ora la famiglia vive a Endine e le nozze sono già state fissate per il prossimo giugno. La proposta lo scorso ottobre a un concerto di Claudio Baglioni, con la canzone ‹‹A tutto cuore›› in sottofondo.