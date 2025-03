Grone, precipita per sei metri: ferito un escursionista di 21 anni

Un escursionista di 21 anni è precipitato per circa sei metri durante un’arrampicata in località Acqua Sparsa nei pressi della falesia di Grone nel corso della mattinata di venerdì 7 marzo. L’allarme è scattato intorno alle 13 di oggi: dalle prime informazioni sul posto l’alpinista sarebbe caduto ed è rimasto incastrato. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino della Media valle Seriana, l’Elisoccorso da Milano, l’auto medica e l’ambulanza. Il giovane avrebbe riportato alcune ferite nella caduta agli arti e presenterebbe trauma cranico ma non è in pericolo di vita. È stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.