Grone, rubata la cassetta delle offerte dalla Chiesa di Santa Maria Nascente

Nella Chiesa di Santa Maria Nascente a Grone è stata rubata la cassetta delle offerte, contenente circa 5mila euro: il furto sarebbe avvenuto tra le 15,30 del 25 e le 7 del 27 agosto. Lo ha denunciato il vicario parrocchiale ai carabinieri della stazione di Casazza: i militari hanno subito svolto un sopralluogo, rilevando come qualcuno possa essersi introdotto in chiesa grazie a una porta lasciata erroneamente aperta. L’area non è provvista di telecamere, si indaga per risalire ai responsabili.