I luoghi del Cuore del Fai, sul podio il traghetto di Leonardo e Almenno

I risultati annunciati nella mattina di giovedì 12 giugno parlano chiaro, con piazzamenti importanti. Il Traghetto di Leonardo da Vinci , infatti, per molto tempo addirittura al secondo posto a livello nazionale, simbolo di Imbersago – parte dal Lecchese, ma porta i passeggeri sulla sponda bergamasca, a Villa d’Adda, e per questo per «metà» considerato orobico – si piazza primo nella classifica lombarda e settimo in quella nazionale vinta dal Santuario Nostra Signora delle Grazie di Nizza Monferrato (Asti).

Terzo nella classifica lombarda e 21° in quella nazionale la Chiesa di San Giorgio in Lemine ad Almenno San Salvatore , seguita al quarto posto regionale e 28° nazionale dalla Chiesa e convengo di Maria Incoronata a Martinengo.

Gli altri siti bergamaschi

Tra i 221 i luoghi che in tutta Italia superano i 2.500 voti, soglia minima per partecipare al bando che verrà pubblicato e che resterà aperto fino a inizio settembre per presentare progetti da finanziare, 10 sono quelli in provincia di Bergamo: quelli nella top 50 nazionale si aggiungono, in ordine sparso, il museo delle pietre coti e dei coderecc di Pradalunga, il Santuario della Madonna delle Grazie di Ardesio, Santa Maria della Pace ad Alzano Lombardo, l’oratorio Suardi a Trescore Balneario, il borgo medievale di Piazzolo (fraz di Ardesio), la chiesetta della Beata Vergine di Loreto o di Santa Lucia a Covo.