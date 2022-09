I Raptors bersagliati dai furti: in due anni subiti 16 colpi

In due anni sono stati in tutto sedici i blitz, l’ultimo della serie si è verificato nei giorni scorsi, malgrado la struttura sia stata blindata prima dell’estate per contrastare i colpi. Sbarre a porte e finestre appena installate non sono bastate a fermare i ladri che le hanno divelte forse con un piede di porco. Più il danno registrato, insomma, che il valore della refurtiva, come confermano dal gruppo.