Il piccolo George è salvo: daino albino «adottato» dagli abitanti di Borgo di Terzo - Foto

George, un daino albino di meno di un anno, ha conquistato i cuori degli abitanti di Borgo di Terzo fino a «farsi adottare». Quella che sembra una storia vista nei cartoni animati è in realtà una vicenda che ha mobilitato non solo i cittadini del paese, ma anche le istituzioni: la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente e il Cras «Stella del Nord». L’animale è stato avvistato a Berzo San Fermo per poi giungere a Borgo di Terzo dove si è insediato. «La popolazione si è subito affezionata e si è presa cura del daino – afferma Stefano Vavassori, sindaco di Borgo di Terzo –, naturalmente era chiaro non si potesse tenere in paese un animale selvatico perché avrebbe rappresentato un pericolo per se stesso e per chi passava in quelle zone».