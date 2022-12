Il Pirlì «riscoperto» a Gaverina, ora è patrimonio Unesco da salvaguardare

C’è anche un po’ d i Gaverina Terme nella prima iscrizione italiana al cosiddetto «Registro delle buone pratiche» della «Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale» dell’Unesco. Il «Pirlì», antico gioco in legno diffuso nella Bergamasca che ricorda vagamente il flipper e i birilli, rientra tra i sei divertimenti lombardi inclusi nel «programma condiviso per la salvaguardia di giochi e sport tradizionali» del «Tocatì», il Festival internazionale dei giochi di strada di Verona . È a quest’ultimo nel suo insieme che è andato il riconoscimento, sancito nella 17° sessione del Comitato per il Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco riunitosi a Rabat (Marocco). Gli altri cinque giochi della Lombardia sono il «Fiö d’lä lippä» di Mede (Pavia), la «Sburla la Roda» di Fossacaprara (Cremona), la «Morra» di Barbariga, le «Bisse» di Desenzano del Garda e la «Bala Creela» di Gianico (tutte e tre di Brescia).