La «Campéra» compie 100 anni. «Andreina è un mito di simpatia»

Domenica scorsa Andreina Santini di Luzzana ha compiuto 100 anni. La gente del paese ha organizzato una festa in onore della «Campéra», soprannome che Andreina ha ereditato dal padre, un «campér», cioè un tuttofare del Comune. Venerdì scorso, il parroco don Sergio Bonacquisti e l’ex parroco don Angelo Defendi (ora a Mornico) hanno celebrato una Messa nel giardino di casa della decana e, dopo la funzione, familiari, amici e membri dell’associazione Bucaneve che gestisce le attività per anziani in oratorio, hanno dato via a un rinfresco. Due sindaci tra i presenti: Ivan Beluzzi, di Luzzana, e Stefano Vavassori, di Borgo di Terzo, marito di una nipote della «Campéra».