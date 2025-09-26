La Montello sull’inceneritore: «Avanti nel rispetto dei ruoli»

«Prendiamo atto, non meravigliandocene, della delibera di formale natura politica espressa dal Consiglio regionale. Nella sostanza, siamo certi che l’istruttoria tecnica procederà nel rispetto dei ruoli e della disciplina in materia ai fini dell’espressione degli opportuni pareri, non trascurando i presupposti, anche normativi, su cui è fondata l’istanza della società». La Montello Spa commenta così, in una nota ufficiale, la mozione che ha avuto il via libera martedì in Consiglio regionale della Lombardia sul progetto del nuovo inceneritore.