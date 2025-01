La star del lago di Endine? Mandarina è la più fotografata - Foto

Il primo esemplare di anatra mandarina del lago di Endine è certamente il rappresentante di una specie (Aix galericulata) che fino a pochi giorni fa non aveva precedenti in val Cavallina: probabilmente, ipotizzano gli addetti ai lavori, si tratta di un individuo messo in libertà da qualcuno che l’aveva comprato in qualche mercato o in occasione di qualche viaggio e che si era stancato di tenerla in casa; l’alternativa, ma si cercano testimonianze attendibili, è che l’anatra sia emule delle cinematograficamente più note galline in fuga. “Mandarina”, così è stata battezzata dai tanti fotografi che l’hanno resa celebre sui social, non se la passa però particolarmente male: è stata accolta da uno stormo di germani reali a Spinone al lago e con loro passa le sue giornate tra una nuotata e una zampettata sul ghiaccio (lei, anche se il ghiaccio sprofonda, non ha problemi).