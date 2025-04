Lago di Endine, rimosse 20 tonnellate di alghe infestanti

«Un taglio preventivo – ha sottolineato l’amministratore Marco Terzi – che ha permesso ai nostri mezzi anfibi di eradicare circa 20 tonnellate di macrofite. A questo seguiranno altri due tagli, uno a giugno ed uno a fine estate: l’obiettivo è quello di creare le condizioni di sicurezza per i fruitori del lago, sia in campo turistico che in campo sportivo e ricreativo».