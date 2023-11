Legalità, un nuovo presidio di Libera dedicato a Eleonora Cantamessa

Nasce il presidio di Libera in Val Cavallina, a Trescore. Venerdì primo dicembre, alle 18,45, ci sarà la presentazione all’oratorio di Trescore. Parteciperà il referente di Libera Bergamo Francesco Breviario. Tra gli ospiti interverrà Lorenzo Sanua, figlio di Pietro, vittima innocente della mafia. L’agguato risale al 4 febbraio del 1995 quando il commerciante ambulante venne ucciso a colpi di lupara pochi secondi prima di allestire la sua bancarella al mercato di Corsico, in provincia di Milano. Fu vittima della cosiddetta «mafia delle licenze». Alla serata interverranno anche i genitori della ginecologa Eleonora Cantamessa: ha perso la vita l’8 settembre del 2013, investita da un’auto mentre era intenta a soccorrere un ferito a Chiuduno. A Pietro Sanua e ad Eleonora Cantamessa sarà dedicato il nuovo presidio di Libera a Trescore. Sarà un riferimento per i comuni del territorio. Dopo la presentazione seguirà la cena della legalità all’oratorio. Per parteciparvi è necessario prenotare telefonando al 3201199981 oppure inviando una mail a [email protected].