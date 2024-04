Liti condominiali: 29enne arrestato per lesioni e atti persecutori

Stanchi delle continue vessazioni e delle reiterate minacce, tra l’altro originate da futili dissidi condominiali, due coniugi 47enni , lui argentino e lei rumena, il 12 marzo hanno denunciato un loro vicino di casa, un 29enne pachistano, per atti persecutori .

L’immediato intervento dei militari ha consentito di evitare che l’aggressione potesse degenerare o avere conseguenze peggiori. Il 29enne è stato arrestato in flagranza di reato e successivamente è stato portato nel carcere di Bergamo su disposizione del pubblico ministero.

La mattina del 30 marzo il giudice per le indagini preliminari, pur non convalidando l’arresto, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.