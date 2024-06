Monasterolo, muore a 71 anni alla festa di nozze del nipote

Il volontario della Cri

Durante la festa al castello, una delle location più frequentate per questo genere di banchetti nella nostra provincia, la zia dello sposo, 71 anni, si è improvvisamente sentita male. «Tra i nostri dipendenti – racconta il titolare del locale, della famiglia Acquaroli – abbiamo un volontario della Croce Rossa. È stato lui il primo a praticare il massaggio cardiaco nella speranza di poter salvare la donna. Poi sono arrivati anche l’ambulanza, il personale sanitario. Si è cercato, anche con un defibrillatore di rianimare la signora, per una ventina di minuti. Ma purtroppo non è servito a nulla». Attimi di angoscia per i parenti e gli amici degli sposi.