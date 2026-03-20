Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Cavallina Venerdì 20 Marzo 2026

Montello, Borali ritira le dimissioni: «Troppo alta la posta in gioco»

IL CASO POLITICO. La sindaca resta dopo la crisi in Consiglio: decisivi il sostegno dei Comuni vicini e l’appello a proseguire le battaglie ambientali.

Monica Armeli
Monica Armeli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La sindaca di Montello, Elvira Borali, ritira le dimissioni
La sindaca di Montello, Elvira Borali, ritira le dimissioni

La sindaca di Montello, Elvira Borali, ritira in mattinata (di venerdì 20 marzo) le dimissioni annunciate nei giorni scorsi al termine di un acceso Consiglio comunale. La decisione arriva dopo un confronto interno alla maggioranza e alla luce delle sollecitazioni arrivate anche dai territori vicini.

«È necessario evitare di privare Montello di una guida amministrativa e la zona circostante di un punto di riferimento, soprattutto per questioni ambientali e per la tutela della salute pubblica», ha spiegato.

Decisivo, in queste ore, l’appello dei Comuni limitrofi, che hanno chiesto alla prima cittadina di restare per garantire continuità amministrativa, soprattutto sui temi ambientali. È in corso, infatti, la procedura della Conferenza dei servizi sul progetto di termovalorizzatore previsto a Montello.

Dopo ore di stand-by, Borali ha annunciato l’intenzione di proseguire il mandato, pur riconoscendo le difficoltà politiche ancora presenti.«Riprendiamo il nostro cammino consapevoli che il compito che ci attende è tuttaltro che semplice, ma amministrare non è mai facile. Affrontiamo questa fase con determinazione e serenità, richiamando tutti all’assunzione di responsabilità che il ruolo di consigliere comunale richiede», ha dichiarato Borali. Un passaggio in cui la prima cittadina lancia anche un appello diretto al Consiglio comunale, invitando a superare le divisioni per il bene del territorio. L’obiettivo, ha spiegato, «è evitare che Montello resti senza una guida amministrativa in un momento cruciale». Oltre al progetto di termovalorizzatore resta aperta anche la questione dei miasmi percepiti nella zona.

«È necessario evitare di privare Montello di una guida amministrativa e la zona circostante di un punto di riferimento, soprattutto per questioni ambientali e per la tutela della salute pubblica», ha aggiunto. Resta ora da formalizzare la revoca delle dimissioni, ma la linea è ormai tracciata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Montello
Politica
Enti locali
Ambiente
Politica ambientale
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitti (generico)
inquinamento
Elvira Borali