Montello piange il partigiano «Tiller», testimone di libertà

Nonostante qualche problema di deambulazione, è sempre rimasto lucido , conservando i ricordi delle battaglie . Alla consegna della tessera 2023, la guardò con orgoglio ed emozione, ribadendo l’intenzione di partecipare, come nel 2022, alla manifestazione organizzata da Anpi il 30 luglio, in ricordo della battaglia partigiana di Fonteno e del monte Colletto: una promessa che però non ha potuto mantenere a causa di problemi di salute.

La storia partigiana di Tiller

La sua storia partigiana è cominciata a 18 anni, quando da convinto antifascista non rispose alla chiamata per entrare nell’esercito del regime. Caldara fu catturato e inviato a Siena e poi a Cassino per costruire trincee della linea difensiva «Gustav» voluta da Hitler. Ma dopo l’ennesima fuga, tornò a casa. Accettato nelle brigate partigiane, militò in diverse brigate, tra cui la Francesco Nullo «legalità e autonomia», la 4a Brigata Serio, e la famosa 56a brigata «Garibaldi» comandata da Leone Mutti, noto come «Fanfulla». Tra gli ultimi partigiani rimasti in provincia, negli anni ha continuato a raccontare le storie di quelle battaglie, consapevole che tramandare la sua testimonianza contribuisca a preservare il ricordo del sacrificio di coloro che hanno lottato per la libertà.