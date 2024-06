Montello, tentò di incendiare il centro islamico: denunciato un bergamasco - Video

I carabinieri di Calcinate hanno deferito in stato di libertà un cinquantenne bergamasco accusato di aver incendiato l’ingresso del centro islamico pachistano di Montello . L’uomo ha agito pochi giorni fa con il volto travisato, tentando di danneggiare la moschea utilizzando alcool etilico e benzina. Le fiamme hanno raggiunto lo zerbino e il porta ombrelli all’esterno, in prossimità dell’ingresso.

Le indagini dei Carabinieri, condotte con l’ausilio di sistemi di video-sorveglianza e testimonianze raccolte sul luogo, hanno permesso di identificare e raccogliere prove a carico di un cinquantenne bergamasco, operaio, ritenuto responsabile dell’atto intimidatorio. L’uomo, indiziato per il ritrovamento nella propria abitazione della tanica e dei vestiti indossati per l’occasione, sarebbe accusato di aver danneggiato la moschea ed è stato deferito in stato di libertà.