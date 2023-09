Morto dopo la lite al semaforo a Montello, la testimone: «L’auto ha sterzato volontariamente per urtare la moto»

Il fatto è avvenuto nel territorio di Montello, nella corsia in direzione Grumello. Quel giorno, erano circa le 12.20, la testimone era ferma al semaforo. Davanti a lei, la Panda blu guidata dall’imputato e la moto di Monguzzi. Lei era distante circa un metro, e ha visto che i due uomini stavano discutendo in modo concitato. Poi è scattato il verde e, come emergerebbe dai video (le telecamere comunali non hanno però ripreso il momento dell’impatto) la Panda è partita per prima. La moto si è posizionata alla sua destra per poi superarla e rimettersi a sinistra. L’auto «ha sterzato verso sinistra». Due volte, in modo «leggero». E la vittima ha «dato un calcio alla portiera del conducente». Dopo, c’è stata la terza sterzata dell’auto «più netta», che ha fatto cadere a terra Monguzzi. In quel momento, dalla direzione opposta, stava arrivando un’auto e c’è stato l’impatto. L’imputato non si è fermato, ed è stato inseguito da un altro motociclista con la moglie, che è riuscito a fotografare la targa.