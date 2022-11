Motociclista morto a Montello, l’arrestato al giudice: «Contatto involontario, sono fuggito per paura»

È stato interrogato questa mattina in carcere dal giudice per le indagini preliminari l’operaio di 49 anni di Montello arrestato domenica con l’accusa di omicidio volontario per aver investito in auto, dopo una lite, il motociclista Walter Monguzzi, 55 anni, di Osio Sotto, che è morto sul colpo. Il 49enne di Montello, assistito dagli avvocati Andrea Pezzotta e Nicola Stocco, ha voluto fornire la sua versione dei fatti al gip.