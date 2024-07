Omicidio Bonomelli, condanne a 26 e 15 anni per i quattro imputati

Condannati i quattro imputati a processo per la morte di Angelo Bonomelli , ritrovato senza vita dopo essere stato narcotizzato e abbandonato nella sua auto, la sera del 7 novembre 2022, in un parcheggio di Entratico. All’anziano fu preso l’orologio, poi rivenduto in un Compro oro.

Matteo Gherardi (che portò il Rivotril, di cui lui stesso faceva uso) e Omar Poretti (colui che versò il farmaco nel caffè dell’anziano) sono stati condannati a 26 anni. Il padre di Matteo (Luigi Rodolfo Gherardi) e la fidanzata Jasmine Gervasoni sono stati condannati a 15 anni. Come durante tutto il processo, anche martedì 23 luglio Emanuele Bonomelli, uno dei figli della vittima, era presente in tribunale. Fuori dall’aula, dopo la lettura delle condanne, ha rilevato come gli imputati «non si sono mai scusati» per la morte di suo padre.