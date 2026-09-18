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Cronaca / Valle Cavallina Venerdì 18 Settembre 2026

Prof accoltellata, Chiara Mocchi scrive a Isabella Marsilio: «La scuola è vita, non teatro di morte»

LA LETTERA. La docente bergamasca, aggredita a marzo da un alunno di 13 anni, esprime vicinanza alla collega e rilancia l’appello per rafforzare il patto educativo tra scuola e famiglia.

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Redazione Web
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Prof accoltellata, Chiara Mocchi scrive a Isabella Marsilio: «La scuola è vita, non teatro di morte»
Forze dell’ordine a Trescore dopo l’aggressione
(Foto di Colleoni)

Bergamo

«Esprimo sgomento per questo episodio incomprensibile, e vicinanza alla professoressa di italiano. Ho appreso che ha reagito bene, e che è stata già in caserma per la sua deposizione. Ringrazio il ragazzo che ha difeso la professoressa, così come è capitato a me il 25 marzo». Inizia così il messaggio indirizzato a Isabella Marsilio di Chiara Mocchi, la professoressa bergamasca di francese di 57 anni, residente a Berzo San Fermo e docente alla scuola media «Leonardo da Vinci» dell’Istituto comprensivo di Trescore Balneario, che il 25 marzo, poco prima dell’inizio delle lezioni, è stata accoltellata da un suo alunno di 13 anni in un corridoio della scuola. La docente è stata colpita al collo e all’addome. È stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e sottoposta a un intervento chirurgico di circa due ore; inizialmente era stata ricoverata in terapia intensiva, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

Prof accoltellata, Chiara Mocchi scrive a Isabella Marsilio: «La scuola è vita, non teatro di morte»
Chiara Mocchi

Secondo quanto raccontato successivamente dalla stessa Mocchi, dopo la prima coltellata le sue urla hanno richiamato un altro studente tredicenne, che è intervenuto contro il compagno armato e lo ha fatto allontanare. La professoressa aveva raccontato che questo intervento ha impedito conseguenze ancora più gravi. Uno dei fendenti, ha riferito, era arrivato a circa un millimetro dall’aorta.

«Anche questo ragazzo è un esempio come il mio alunno, coraggio prontezza, umanità, senso civico. Sostengo la professoressa nel suo percorso di ripresa dal grande choc psicologico che ha subito. E auspico che si ricominci a dare pieno senso all’alleanza educativa tra scuola e famiglia, al patto di corresponsabilità affinché siano messi sempre al centro i valori - scrive ancora la docente -. Non si può spettacolarizzare la morte come se la vita fosse un banale videogioco. Torniamo a rimettere i valori al centro del patto educativo, è questo il mio appello urgente».

Chi è Isabella Marsilio

Isabella Marsilio è la professoressa accoltellata il 18 settembre mattina da un suo alunno di 13 anni. «Sta bene ma è sotto shock - conferma il figlio -. Ha ricevuto tre coltellate all’altezza del fianco, poco sotto il seno. È un miracolo che i colpi non abbiano colpito organi interni». Come confermato dal figlio della vittima, il ragazzo aveva spruzzato dello spray urticante contro il volto della prof. Poi è stato fermato dall’intervento di un compagno.

«I ragazzi devono essere aiutati a capire che gli insegnanti sono loro alleati»

Poi un appello di Chiara Mocchi sempre nella sua lettera: «I ragazzi devono essere aiutati a capire che gli insegnanti sono loro alleati, loro sostegni, loro guide, e non antagonisti oppure ostacoli. La scuola è vita, non teatro di morte. Scriverò presto in privato alla professoressa Isabella Marsilio, a cui mando un abbraccio».

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