San Paolo d’Argon, auto finisce contro il guardrail: grave 53enne

Un automobilista di Trescore, 53 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto lungo la statale 42 a San Paolo d’Argon. Mancavano pochi minuti alle 14 e l’uomo, a bordo della sua auto, stava viaggiando da Bergamo in direzione di Trescore: nel territorio comunale di San Paolo d’Argon, dove la statale si abbassa rispetto al piano di campagna ed è circondata da due alte sponde di terra, ha perso il controllo del proprio mezzo ed è andato a sbattere contro la cuspide del guardrail all’ingresso di una stazione di servizio. La parte frontale dell’auto si è impennata e l’abitacolo è stato fortemente danneggiato, tanto che al suo interno il conducente ha riportato traumi e lesioni su tutto il corpo. Gli altri automobilisti in transito hanno lanciato l’allarme e l’Areu ha fatto intervenire automedica e autoambulanza, a bordo della quale l’uomo è stato trasferito in ospedale dove è stato ricoverato in codice rosso. In base ai primi accertamenti, nell’incidente non sono coinvolti altri veicoli, e il 53enne di Trescore ha perso il controllo della propria auto per cause in corso di accertamento.