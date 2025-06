Chi era Marzia Zinetti

In paese la famiglia di Marzia è molto conosciuta e stimata, come hanno ricordato in molti ieri. Tra questi c’è Simone, un amico di Gianluca, fratello della vittima. Il giovane giovedì transitava lungo via Drione e si è trovato davanti la scena straziante. «Quanto successo ha dell’irreale.– racconta Simone –. Passavo di qua per caso. La conoscevo bene, Gianluca è un mio caro amico. Marzia era una ragazza semplice e solare, le sorridevano gli occhi. Non ci sono parole per descrivere questa tragedia».