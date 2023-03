Schianto in moto tra Vigano e Borgo di Terzo: grave un 60enne

È stato trasportato all’ospedale di Iseo in gravi condizioni il motociclista di 60 anni che è rimasto coinvolto in un incidente con un’auto sulla Statale 42 della Valcavallina, tra Vigano San Martino e Borgo di Terzo . L’impatto si è verificato intorno alle 9: l’uomo, originario della Valle Seriana, è finito a terra dopo l’urto con un’auto. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro: sul posto la Polizia locale di Borgo di Terzo e i carabinieri di Clusone. In pochi minuti sono intervenuti i soccorsi con l’auto medica e l’ambulanza: il centauro è stato ricoverato a Iseo in codice rosso. Inevitabili le code in entrambe le direzioni in una zona ad alta intensità di traffico soprattutto in quella fascia oraria.