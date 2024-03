Scontro frontale tra un’auto e una moto, in ospedale 44enne: è grave

È stato trasportato in codice rosso in ospedale , il motociclista 44enne che si è scontrato frontalmente con un’auto sulla strada provinciale 91 in territorio di San Paolo d’Argon . Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Trescore e un’auto medica da Bergamo.

Da una prima ricostruzione la Polo che viaggiava in direzione Sarnico, guidata da una donna di 33 anni, si è scontrata frontalmente con una moto che viaggiava in direzione opposta. Ad avere la peggio il motociclista che dopo essere stato stabilizzato, è stato caricato su un’ambulanza e portato in ospedale in codice rosso, in prognosi riservata.