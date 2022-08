Scontro in Svizzera. Operata due volte, resta gravissima la 56enne di Montello

Un secondo intervento in poche ore, quello a cui è stata sottoposta la 56enne di Montello nella mattinata di lunedì 29 agosto all’ospedale di Coira dove è ricoverata da sabato . La donna è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sabato in Svizzera sulla strada A13 in Svizzera tra i paesi di Medels e Nufenen. Un terribile schianto frontale che ha causato anche il ferimento di altre due persone che viaggiavano sull’altra auto coinvolta.