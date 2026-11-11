Spaccio nei boschi, smantellate 17 postazioni in tutta la Lombardia. Un arresto a San Paolo d’Argon

Operazione dei carabinieri contro il fenomeno dell’occupazione del controllo militare di aree boschive da parte di reti del narcotraffico. Mercoledì 11 ottobre è stata svolta un’operazione coordinata a morsa, sviluppata simultaneamente nelle province di Milano, Bergamo, Monza Brianza, Varese, Como, Lecco e Pavia: i militari hanno smantellato 17 bivacchi clandestini, postazioni fortificate utilizzate dagli spacciatori per dominare il sottobosco, stoccare le dosi e presidiare i punti di smercio.

A San Paolo d’Argon

Per quanto riguarda la provincia di Bergamo, dopo l’operazione del 27 ottobre a Carobbio degli Angeli, i carabinieri sono intervenuti a San Paolo d’Argon. Prima con operazioni di osservazione, controllo e pedinamento, concentrate nell’area boschiva nel parco «Oasi del Seniga - Stanze di natura». Mimetizzati nella fitta vegetazione e sfruttando postazioni strategiche, i carabinieri hanno documentato i rapidi scambi tra acquirenti e spacciatori.

L’operazione dei carabinieri contro lo spaccio nei boschi La svolta nel pomeriggio, intorno alle 14. I militari hanno notato un cliente acquistare della droga da un soggetto nordafricano che indossava un inconfondibile giubbotto colorato. L’acquirente, fermato poco dopo, è stato trovato in possesso di eroina e cocaina. Avuta certezza dell’attività illecita, è scattato il dispositivo di controllo: i militari hanno fatto irruzione nel bivacco, sorprendendo lo spacciatore e tre acquirenti.

La fuga e l’arresto

Lo spacciatore si è subito dato alla fuga a piedi verso via Bergamo, scavalcando recinzioni e attraversando i piazzali di alcune aziende. Braccato, ha estratto un grosso machete lungo 50 centimetri, sferrando fendenti a vuoto contro un carabiniere nel tentativo di colpirlo. La fuga si è infine interrotta nel rimorchio di un camion parcheggiato nelle vicinanze, dove aveva tentato di nascondersi. Accerchiato dai carabinieri, che lo tenevano sotto tiro con il taser, l’uomo ha gettato l’arma ed è stato ammanettato in sicurezza.

Smantellato il bivacco

Addosso all’arrestato e all’interno del bivacco, i carabinieri hanno sequestrato un machete, un piccone, una mazza da baseball in ferro, 5.460 euro in contanti, 56 grammi di eroina, 20,5 grammi di hashish, 0,7 grammi di cocaina, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, telefoni cellulari con svariate sim.

Il materiale e i contanti sequestrati all’arrestato L’uomo, 26enne marocchino senza fissa dimora, era già noto per reati legati agli stupefacenti e gravato da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lecco nel 2025. Inoltre, si trovava irregolarmente in Italia, essendovi rientrato illegalmente dopo essere stato espulso e rimpatriato con volo diretto a Casablanca nel dicembre del 2023, su provvedimento del prefetto della Monza Brianza.