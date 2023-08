Terra e tradizione: la Festa dell’Uva svela il suo calendario

La storia del territorio

«La cabina di regia della festa si sposta da piazza Cavour chiusa per il cantiere, al piazzale Lotto, sempre in pieno centro. - dice la presidente di Pro loco Alessandra Tolotti - In questa sede ci saranno il servizio cucina, il palco per i concerti e si terranno le premiazioni della sfilata dei carri e del gruppi. La Festa dell’uva si svolgerà in tre giorni ma non perde la sua essenza più vera, sono confermati gli appuntamenti principali. È confermato il suo legame con la storia del territorio, le sue tradizioni economiche e culturali, le sue realtà istituzionali, imprenditoriali e le associazioni». In questa edizione ridotta non mancheranno gli appuntamenti come la degustazione di vini «Lo Calice», venerdì 8 settembre: nelle ultime edizioni ha attirato centinaia di famiglie da tutta la valle, imprenditori oltre che intenditori del settore. Non mancherà la sfilata con i carri allegorici che nel pomeriggio di domenica 10 settembre, porterà colori e musica in centro. «Per la sfilata partiremo da Piazzale Pertini e percorreremo via Roma, via Sauro, via Locatelli per poi tornare in via Ospedale e piazzale Pertini- prosegue Alessandra Tolotti -. Parteciperanno cinque carri della sfilata di Mezza Quaresima, più tre delle contrade (Circolo Igea e i Masser)».