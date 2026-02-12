Trescore, aperto il sottopasso ciclopedonale tra il polo dell’Albarotto e la statale 42

A Trescore Balneario la zona dell’Albarotto, dove ha sede il polo scolastico superiore «Lotto» e «Federici» - frequentato da circa tremila studenti - è ora collegata in modo più sicuro con il resto della cittadina e con i Comuni limitrofi. È stato infatti completato il nuovo sottopasso ciclopedonale lungo via Copernico, bretella che unisce via Nazionale alla variante alla statale 42, in corrispondenza del nuovo supermercato Lidl.

Pedoni in sicurezza

L’opera (il sottopasso), del valore di 200mila euro, è stata realizzata a costo zero per il Comune perché rientra tra gli interventi compensativi previsti dal nuovo assetto urbanistico che ha portato la costruzione del Lidl aperto a fine 2025. Il sottopasso è stato costruito per metter in sicurezza i pedoni che attraversano questa bretella, via Copernico appunto, percorsa da centinaia di mezzi, soprattutto per presenza del liceo «Federici» e dell’istituto tecnico «Lotto» e per la vicina variante alla statale 42 che conduce da un lato in centro e dall’altro in Val Cavallina. Voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Danny Benedetti, garantisce un collegamento più diretto tra le aree residenziali, il polo scolastico e la zona commerciale.

L’area per gli autobus

Parallelamente, è stata completata la riqualificazione della vicina superficie sterrata sul lato destro di via Copernico, realizzata in accordo con la Provincia e con la società di gestione del Trasporto pubblico locale. L’area è destinata alla sosta degli autobus scolastici, permettendo una migliore organizzazione delle fermate e delle manovre. L’intervento ha inoltre consentito di liberare la vicina via Grazia Deledda dalla sosta dei pullman, migliorando la funzionalità della strada e aumentando la sicurezza dei residenti e degli automobilisti.

