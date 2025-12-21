Trescore come un set del cinema: due anni di riprese, cittadini attori

Le vie e le piazze di Trescore hanno vissuto il fascino del cinema: per due anni il paese è stato un vero set cinematografico, con cittadini di tutte le età impegnati come attori, protagonisti e comparse nel film «Maria e Francesco», ambientato negli anni ’50. La storia intreccia tradizione, memoria e cultura locale, e ha un tocco di autenticità speciale: Maria e Francesco sono madre e figlio anche nella vita reale, interpretando i propri ruoli con grande naturalezza e partecipazione.

Coinvolti settanta cittadini

Il progetto, ideato e realizzato dai volontari del Circolo culturale «Igea», noto per le manifestazioni culturali e la partecipazione alla Festa dell’uva, ha coinvolto settanta cittadini tra adulti, giovani e bambini. Le riprese si sono svolte in 27 giornate distribuite su due anni, con scenografie e costumi realizzati interamente dai volontari. La colonna sonora originale, creata da Giuseppe Belotti e la sua Fisorchestra, contribuisce a ricreare fedelmente l’atmosfera degli anni ’50.

L’uso del dialetto

«Alcuni bambini hanno seguito lezioni dall’ex sindaco e storico Mario Sigismondi per padroneggiarne correttamente la pronuncia» Un elemento distintivo del film è l’uso del dialetto bergamasco. «È stato impegnativo farlo imparare agli attori – spiega Lucia Zanga, presidente del Circolo –. Alcuni bambini hanno seguito lezioni dall’ex sindaco e storico Mario Sigismondi per padroneggiarne correttamente la pronuncia». Zanga sottolinea che l’uso del dialetto non è solo una scelta scenica: «Avremmo potuto usare non usare il dialetto ma volevamo trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio culturale prezioso insieme alla memoria delle tradizioni».

Temi religiosi e culturali