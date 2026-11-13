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Cronaca / Valle Cavallina Venerdì 13 Novembre 2026

Truffe agli anziani, i bottini spediti via posta anche da Casazza

LA SCOPERTA . I carabinieri di Napoli hanno sequestrato 543 grammi e 16.730 euro in contanti, provenienti da diverse regioni italiane.

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Redazione Web
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Truffe agli anziani, i bottini spediti via posta anche da Casazza

Casazza

Dopo aver messo a segno truffe ai danni di anziani di diverse regioni italiane, spedivano il bottino, denaro e preziosi, sotto falso nome, affidandoli al circuito postale. Anche da Casazza, in provincia di Bergamo. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia Centro di Napoli, che hanno rinvenuto e sequestrato svariati gioielli in oro per un totale di 543 grammi e 16.730 euro in contanti. Verrà restituito tutto ai legittimi proprietari.

Oltre che da Casazza, le spedizioni partivano da Savignano sul Panaro (Modena), Borgone Susa (Torino) e Farini (Piacenza). Secondo quanto emerso dagli accertamenti veniva adottata la truffa del finto carabiniere, ma riveduta e corretta: per il trasferimento della refurtiva, invece del corriere è stato adottato il pacco postale.

Per eludere i controlli

Dagli accertamenti dei carabinieri si è ricostruito come la batteria di truffatori parta da Napoli per poi raggiungere più paesi del nord Italia. Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e non solo. La novità sta nel trasporto del bottino: per ogni pacco spedito corrisponde una truffa consumata. Il truffatore elude così i controlli e sfugge ad eventuali perquisizioni. I militari stanno ora stringendo il cerchio intorno alla banda, riporta l’Ansa.

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