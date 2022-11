Tulipani, ombrelli e una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Bulbi di tulipano piantati vicino alla panchina rossa dedicata alle vittime di violenza, ombrelli rossi sospesi e lo spettacolo multimediale «Note stuprate»: sono alcune delle iniziative che si sono svolte sabato 19 novembre durante la manifestazione in ricordo della vittime di violenza, a Costa di Mezzate, Montello e Bagnatica. Gesti di attenzione e di speranza alla vigilia del 25 novembre, giornata dedicata alla violenza di genere: una ricorrenza nata per sensibilizzare e non dimenticare, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite .