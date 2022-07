«Una vita ad alleviare il dolore degli altri, adesso l’arte mi aiuta a resistere al mio»

Essere vicina, sorridente, presente anche nei momenti più difficili: sono sempre stati questi per Roberta Lovati gli ingredienti segreti della cura. Come medico specializzato nelle terapie palliative ha dedicato la vita ad alleviare il dolore degli altri, finché non ha dovuto preoccuparsi del suo, causato dalla malattia di Parkinson. «Ma se fosse stato per me, non avrei mai smesso di lavorare, perché è una passione troppo grande». Non si è comunque mai arresa, ha trovato in sé una tenacia e un coraggio che non conosceva. A salvarla, adesso, sono il disegno - un talento scoperto con la malattia - e la musica, che le hanno donato una seconda vita. Roberta vive a Bresso e ha come punto di riferimento per la riabilitazione neuromotoria l’Ospedale Sant’Isidoro di Trescore Balneario, dove è stata da poco ricoverata, e la neurologa Cristina Rizzetti, responsabile della riabilitazione Parkinson nella struttura.