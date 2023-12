Valcavallina Rugby tartassato dai ladri: 23 furti. Ora gara di solidarietà: raccolta fondi per l’allarme

Ventitrè furti in tre anni, uno spiacevole record incassato dal Raptors Valcavallina Rugby, con sede a Trescore: per riparare i danni fatti dai ladri è partita una raccolta di fondi. La sede da tempo ha già sbarre alle porte e alle finestre, misure di sicurezza che però non sono state abbastanza, visto che le scorse settimane i malviventi hanno colpito a raffica. Tre volte a distanza di dieci giorni. Magro il bottino, ingente il danno. È partita così una gara di solidarietà, promossa dalla stessa società sportiva, per coprire le spese per l’acquisto dell’impianto antifurto.