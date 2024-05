Figlia di una sorella di monsignor Spada, Giovanna, Mafalda lascia due figli, Monica e Andrea Spolti (quest’ultimo ha esercitato per alcuni anni la professione di giornalista proprio nel nostro giornale, prima di lasciarla per scegliere di dedicarsi alla carriera di musicista) con le rispettive famiglie, oltre alla sorella Lina. Quest’ultima, classe 1939, che da tempo vive in Liguria, è l’ultima tra i nipoti di monsignor Spada ancora in vita.«Mafalda era una persona di una delicatezza incredibile, davvero squisita – ricorda Marì Battaglia, amica da tempo della famiglia –. Mostrava sempre una grande bontà, era molto attenta anche nel parlare».

Dopo aver studiato per diventare maestra d’asilo, Mafalda ha lasciato presto il lavoro per dedicarsi interamente alla famiglia. In particolare, ha seguito lo zio, direttore responsabile de «L’Eco di Bergamo» per 51 anni, in tutta la sua vita, «fino alla fine, ha passato una vita intera con lui, al suo servizio», ricorda ancora Marì Battaglia. Per alcuni anni Mafalda, insieme ad altri famigliari, ha vissuto al quinto piano di palazzo Rezzara, sede della redazione del giornale, per occuparsi da vicino dello zio, morto il 1° dicembre 2004, all’età di 96 anni. Insieme a lui, ma anche negli anni più recenti, in sua assenza, trascorreva anche lunghi periodi estivi nella casa di famiglia a Schilpario. Una vicinanza che era diventata anche condivisione dello stile. «Mafalda era proprio come monsignor Spada: erano la generosità in persona», aggiunge ancora Marì.