Colere, opzione d’acquisto degli impianti di Lizzola: «Obiettivo un maxi comprensorio di 50 chilometri di piste»

Un comprensorio turistico montano fruibile tutto l’anno, tra i più grandi della Lombardia, oltre a un rilancio del turismo in Alta Val Seriana e di Scalve entro i prossimi due anni: è questo l’obiettivo della società Rsi srl, detenuta al 100% dalla società Valle Decia srl, che ha comunicato nella mattinata di venerdì 5 aprile di aver sottoscritto l’opzione per l’acquisto di parte degli asset di Nuova Lizzola Coop. Sociale Onlus, al fine di poter realizzare il collegamento tra la Stazione di Colere e quella di Lizzola (Comune di Valbondione) e consentire, a quest’ultima, di partecipare ai bandi del ministero del Turismo per il rifacimento della stazione.

«Al fine di poter realizzare tale collegamento, Valle Decia sta lavorando a una proposta di partnership pubblico privato sulla base di quanto già realizzato a Colere e, sarà importante ottenere il supporto delle amministrazioni locali e il sostegno finanziario di Regione Lombardia» si spiega nella nota. «Rsi srl è in prima linea nella proposizione ed attuazione di un’operazione turistica e territoriale inedita: la creazione di un comprensorio sciistico orobico con un demanio di oltre 50 chilometri di piste che, snodandosi per buona parte oltre 1.800 metri ( e quindi con ampia garanzia di innevamento naturale), costituirà un volàno anche per l’economia del vasto comprensorio territoriale e intervallivo ricompreso tra la Val di Scalve, l’Alta Val Seriana, la Val Camonica il Sebino e la Val Cavallina».

Dopo il rilevamento degli asset infrastrutturali di Colere, avvenuto nel mese di novembre 2021, la realizzazione e inaugurazione della stazione rinnovata nel novembre 2023, a fronte di un investimento di 24 milioni di euro Rsi srl, forte del know how maturato nella realizzazione di «Colere Infinite Mountain» in tempi record, si appresta ora a realizzare la seconda fase del progetto con il collegamento tra la stazione di Colere e quella di Lizzola.