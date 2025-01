Dopo tanta attesa, nelle valli bergamasche ecco la neve «vera»

Con alcuni giorni di ritardo rispetto alle attese dei tanti appassionati - e degli operatori turistici delle Valli - la neve è tornata a imbiancare le nostre montagne e i paesi di fondovalle fin verso gli 800 metri di quota. Un quantitativo che a gennaio non dovrebbe neppure fare notizia, ma in un contesto climatico come quello che ha caratterizzato gli ultimi mesi ha assunto i contorni di una lieta sorpresa. L’ultimo episodio degno di nota risaliva ormai alla fine di novembre e aveva visto la neve cadere fin verso i 1.700/1.800 metri di quota. Si era però trattato di una fugace apparizione vanificata dai successivi rialzi delle temperature (un piccolo quantitativo ha resistito solo sui versanti più riparati dal vento o con esposizione a nord, dove l’azione dei raggi solari è risultata praticamente nulla).

I dati delle stazioni Arpa

«Oro» per le stazioni sciistiche

Le previsioni: altra neve in arrivo

Il bollettino meteo di Arpa Lombardia prevede per mercoledì 8 gennaio una breve «finestra» di tempo stabile seppur uggioso, prima del passaggio di una nuova perturbazione attesa per giovedì 9. Per venerdì 10 è invece atteso un netto miglioramento con più sole, venti settentrionali in rinforzo e temperature che si manterranno generalmente stazionarie. L’idea per un weekend di grandi sciate sulle nevi orobiche.